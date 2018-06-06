Раскрыто еще одно нововведение прямой линии с Путиным

Волонтеры впервые будут присутствовать в зале во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в среду, 6 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24» из Гостиного двора.

«Нововведение этого года — это сектор для волонтеров. Впервые волонтеры были задействованы на всех этапах подготовки прямой линии», — сказали в эфире.

Отмечается, что в этом году места для зрителей в зале не предусмотрены, власти решили сосредоточиться на вопросах тех россиян, которые не имеют возможности приехать на мероприятие.

«В студии установлены интерактивные экраны, которые могут одновременно принимать до 45 видеосигналов. На экраны будут выводить SMS, MMS, видеозвонки. Дозвониться в прямой эфир можно будет с помощью приложения "москва-путину.рф" и изображение звонящего также появится на этих экранах», — пояснили в эфире.

1 июня сообщалось о другом новшестве: в случае необходимости президент будет связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи.

Ежегодная специальная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» начнется в полдень по московскому времени 7 июня. В 2017 году она состоялась 15 июня: в ходе четырехчасового общения президент ответил на 68 вопросов. Трансляцию посмотрели более шести миллионов россиян.