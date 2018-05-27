Кремль объявил дату прямой линии с Путиным

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня, она начнется в 12:00 мск. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Вопросы от россиян начали принимать с 08:00 мск 27 мая. Их можно передать через сайт moskva-putinu.ru, официальные группы во «ВКонтакте» и «Одноклассниках», а также в виде СМС по номеру 0-40-40. Вопросы будут принимать до окончания эфира 7 июня.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 24 мая в интервью НТВ говорил, что прямая линия пройдет до чемпионата мира по футболу, но не называл точную дату.

«Русская служба Би-би-си» ранее со ссылкой на источники сообщала, что общение президента с жителями страны впервые за десять лет пройдет без зрителей в студии. Отвечая на вопрос, так ли это, Песков сказал, что «в этом году прямая линия предусматривает различные новации».

По его словам, она «будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении».

На прямой линии-2018 Путин пообщается с россиянами в 16-й раз. В 2017 году эфир прошел 15 июня, до этого с 2013-го линию проводили в апреле, а еще раньше — в разные месяцы.

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