Прямую линию Путина обогатят географией и общением

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным останется прежней, но будет усовершенствована технологически, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости во вторник, 22 мая.

«В этом году прямая линия предусматривает различные новации», — сказал Песков в ответ на вопрос, действительно ли прямая линия в этом году пройдет без зрителей.

При этом он подчеркнул, что суть этого «уникального в мировой практике» мероприятия останется той же. «Но она будет чуть-чуть, скажем так, обогащена с точки зрения географии, объема общения в соответствии с теми достижениями технологическими, которые имеются в нашем распоряжении. Детально обо всем мы вам своевременно расскажем», — добавил Песков.

Ранее Русская служба «Би-би-си» со ссылкой на два источника, знакомых с процессом подготовки передачи, сообщила, что Прямая линия с президентом впервые за десять лет пройдет без зрителей. По данным издания, мероприятие пройдет 7 июня, вопросы президенту будут выводить на экраны в студии.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — телевизионная программа, в ходе которой президент в прямом эфире отвечает на вопросы жителей России. Впервые такой формат общения президента с гражданами был организован в декабре 2001 года.

В 2017 году она состоялась 15 июня: в ходе четырехчасового общения президент ответил на 68 вопросов. Трансляцию посмотрели более шести миллионов россиян.

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