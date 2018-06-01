Прямая линия с Владимиром Путиным сменит формат

Во время прямой линии с Владимиром Путиным будет использован новый формат. Об этом пишет РБК со ссылкой на ряд источников.

Президент будет связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, если потребуется в прямом эфире задать вопрос тому или иному чиновнику или главе субъекта в ответ на обращение или жалобу граждан. По утверждению собеседников издания, администрация президента настоятельно рекомендовала губернаторам «смотреть прямую линию, не уходить в отпуска и быть на рабочем месте».

22 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что прямая линия с президентом России Владимиром Путиным останется прежней, но будет усовершенствована технологически, она «предусматривает различные новации»

Ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным пройдет 7 июня, она начнется в 12:00 мск. В 2017 году она состоялась 15 июня: в ходе четырехчасового общения президент ответил на 68 вопросов. Трансляцию посмотрели более шести миллионов россиян.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!