В сети начали задавать вопросы Путину

Популярные Instagram-блогеры призвали принять участие в прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая намечена на 7 июня.

Соответствующие посты разместили блогеры Гусейн Гасанов, Алан Енилеев, Юлия Пушман и другие. Общее количество подписчиков Instagram-звезд, призвавших поучаствовать в прямой линии с главой государства, превышает 28 миллионов.

В комментариях к записям встречаются, например, вопросы о том, когда подешевеет бензин, планируется ли отменить Единый государственный экзамен, построят ли в регионах новые дороги и когда президент собирается в отпуск.

Как сообщает ТАСС, по данным на утро 3 июня, организаторы прямой линии с президентом получили по разным каналам почти 770 тысяч вопросов. Наиболее популярным каналом передачи обращения является телефонная связь, затем следуют текстовые сообщения.

Информированный источник сообщал «Интерфаксу», что в этом году прямая линия пройдет без гостей в студии, чтобы «чиновники, депутаты, политологи не отнимали время у простых граждан». По другим данным, прямо во время общения с россиянами Владимир Путин будет связываться с губернаторами и членами правительства по конференц-связи, частично это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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