Лепс отпразднует день рождения с друзьями и поклонниками

Певец Григорий Лепс отметит свой день рождения на концерте в Москве. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 июня.

Выступление пройдет в столичном спорткомплексе «Олимпийский» 16 июля, на следующий день после финала Чемпионата мира по футболу. В этот день Лепсу исполнится 56 лет.

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Вместе с музыкантом его хиты исполнят известные друзья-артисты, среди которых Филипп Киркоров, Максим Фадеев, Полина Гагарина, Дима Билан, LOBODA, Эмин, Тимати, Егор Крид, Диана Арбенина, Александр Ревва, Николай Басков и Александр Панайотов. Как отмечают организаторы, знаменитости «споют Лепса» в своей манере и аранжировке, «полагаясь на собственный вкус и интуицию».

В 2017 году Лепс поставил рекорд по выступлениям и стал самым популярным артистом в стране по итогам народного голосования Первого канала.

55-летний Григорий Лепс — лауреат премии «Шансон года». Он записал такие композиции, как «Лондон», «Рюмка водки на столе», «Натали», «Самый лучший день» и «Уходи красиво».

