Депутат Рады разделил жителей Донбасса на два сорта

Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях Украины разделил жителей региона на две категории — хороших и тех, кто уехал в Россию. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной Рады Антон Геращенко. Видео доступно на YouTube (с 14:15)

«Поскольку на оккупированной (Украина считает таковыми неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру») территории Донбасса нет нормальных условий для жизни, нет работы, то многие украинцы делают для себя выбор поехать в Российскую Федерацию. Многие, да не все. Большинство уехало — хороших людей — на нашу территорию», — сказал парламентарий.

Также Геращенко добавил, что на Украине официально зарегистрировано полтора миллиона беженцев из этих двух областей. «А если неофициально брать, то, я думаю, их до двух миллионов. (...) Они называются официально "временно перемещенные лица" — жители Донбасса, которым пришлось уехать с этой территории, где "царство террора", организованное российскими оккупационными властями», — добавил депутат Рады.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014-го после того, как Киев предпринял попытку подавления выступлений в Донецкой и Луганской областях, жители которых протестовали против государственного переворота на Украине.

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