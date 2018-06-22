Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению

Украинский народный трибунал, созданный жителями самопровозглашенных республик Донбасса, заочно приговорил президента Украины Петра Порошенко к пожизненному заключению за военные преступления. Об этом в пятницу, 22 июня, сообщает ТАСС.

В числе осужденных также оказались министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, премьер-министр Владимир Гройсман, начальник генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко, министр обороны Степан Полторак, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, и бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

По итогам продолжавшихся три месяца судебных заседаний, на которых в качестве свидетелей выступали жители Донбасса, коллегия присяжных признала их виновными по 24 статьям Уголовного кодекса Украины, по которым предусмотрены различные сроки наказаний — от двух лет до пожизненного заключения.

Всех фигурантов дела признали виновными в организации геноцида, нарушении законов и обычаев войны, пособничестве в совершении террористических актов, организацию совершения умышленного убийства и других преступлениях.

Также трибунал постановил конфисковать у фигурантов дела все имущество. Срок их наказания должен исчисляться с момента задержания осужденных.

Председательствующая судья трибунала Елена Шишкина отметила, что была оглашена лишь только резолютивная часть приговора — его полный текст будет готов в течение нескольких дней, после чего его направят офис прокурора Международного уголовного суда, канцелярию Специального советника ООН по предупреждению геноцида и другие международные правозащитные организации для принятия мер к его исполнению. Приговор был оглашен на центральной площади Луганска — Театральной, в присутствии пяти тысяч человек.

Инициативная группа, состоящая из граждан Украины, которые проживают в Донецке и Луганске, объявила о создании трибунала 15 марта.

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