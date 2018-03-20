Для жалоб в трибунал по преступлениям украинских властей запустили сайт

Жители Донбасса теперь смогут обратиться в народный трибунал по военным преступлениям украинских властей через официальный сайт, который заработал во вторник, 20 марта. Об этом сообщила Донецкому агентству новостей юрист Елена Шишкина.

«С сегодняшнего дня начинает работу сайт Народного трибунала по Украине: nar-tribunal.ru. В связи с его наполняемостью могут возникнуть трудности при заходе, к концу дня все неполадки будут устранены», — заявила она.

По словам юриста, на сайт можно направить вопросы, предложения и замечания. Также желающие смогут оставить там заявку на включение в состав участников трибунала.

Ранее во вторник стало известно, что первое заседание народного трибунала, созданного в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), пройдет 26-27 марта в Донецке. Вызывать подсудимых, в частности президента Украины Петра Порошенко, будут по электронной почте. Если фигуранты дела откажутся приезжать в Донецк, они смогут принять участие в заседании по онлайн-связи.

Весь процесс будет вестись по законам и судебным процедурам украинского государства.

Инициативная группа, состоящая из числа общественников Донецка и Луганска, объявила о создании трибунала 15 марта. По задумке, он будет рассматривать преступления высокопоставленных лиц, в том числе Порошенко, секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Турчинова, министра обороны Степана Полторака, главнокомандующего ВСУ Виктора Муженко и других.

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