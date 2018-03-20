Анонсировано первое заседание трибунала по Украине

Первое заседание Народного трибунала по военным преступлениям украинских властей в Донбассе, созданного в самопровозглашенной ДНР, пройдет 26-27 марта в Донецке. Об этом объявила председатель суда, украинский юрист Елена Шишкина, передает Донецкое агентство новостей.

Вызов подсудимых, в частности президента Украины Петра Порошенко, будет осуществлен по электронной почте. Фигуранты дела в случае отказа от приезда в Донецк смогут принять участие в заседании по онлайн-связи.

Помимо Шишкиной, в качестве председательствующих в судебном процессе избраны юристы Любовь Батяшева и Татьяна Кравченко, обвинителем выступит адвокат Сергей Кожемякин, защитником — Елена Гридина. Все они являются гражданами Украины, весь процесс также будет вестись по законам и судебным процедурам украинского государства. Вопросы, касающиеся работы трибунала, можно направить на его сайт, который будет запущен 20 марта.

Кроме Порошенко, на заседание планируется вызвать секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова (был и.о. президента в феврале — июне 2014 года), министра обороны Украины Степана Полторака, начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко.

Противостояние между украинскими силовиками и ополченцами самопровозглашенных республик Донбасса длится с весны 2014 года. Тогда киевское руководство, пришедшее к власти в результате государственного переворота, объявило о начале «антитеррористической операции» для подавления протестов жителей востока страны. Западные страны и Украина регулярно причисляют Россию к одной из сторон конфликта, Москва в свою очередь опровергает эти утверждения.

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