В ДНР создадут «трибунал для карателей» из Киева

Самопровозглашенная Донецкая народная республика (ДНР) создаст трибунал для оценки действий украинских силовиков в регионе. Об этом сообщил глава ДНР Александр Захарченко, передает Донецкое агентство новостей.

Трибунал создадут в ответ на украинский закон о реинтеграции Донбасса, уточнил Захарченко: «Это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия карателей».

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса 20 февраля. Документ позволяет главе государства объявлять военное положение и вводить войска на любые украинские территории, в любой период и на неопределенный срок.

Россия в законе названа страной-оккупантом территорий Луганской и Донецкой области, на Москву возлагается ответственность за моральный и материальный ущерб, нанесенный Украине, ее органам государственной власти и местного самоуправления. На этапе рассмотрения документа в Верховной Раде была отвергнута поправка, согласно которой Донецкая и Луганская самопровозглашенные республики получали бы статус террористических организаций.

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