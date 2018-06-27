Беззубая гостья телешоу помахала гигантскими трусами и напугала зрителей

The Jeremy Kyle Show / YouTube

Пользователей сети поразила гостья британского разговорного ток-шоу The Jeremy Kyle Show, которая во время записи программы решила вытащить вставные зубы. Об этом сообщает The Sun.

Женщина приехала на передачу, чтобы уличить партнера в измене. Когда ведущий Джереми Кайл попросил ее рассказать о найденных стрингах, она встала, достала из пакета гигантские женские трусы синего цвета и начала ими размахивать. Испуганный Кайл быстро вскочил со своего стула и отбежал подальше. Он попросил не подносить их близко к нему. Когда женщина кинула нижнее белье на пол, журналист аккуратно поднял их и повесил на одну из телекамер.

Как выяснилось, 10 месяцев назад героиня программы нашла эти трусы за дверью собственной спальни. Из-за аномального размера белья женщина даже предположила, что ее партнер может быть трансвеститом.

Она также сказала, что не может делать «любовные укусы» своему мужчине, потому что у нее вставные зубы. Спустя мгновения женщина вытащила их, чтобы доказать свои слова, получив бурную реакцию зала.

Пользователи соцсетей также были поражены увиденным. Многие писали, чтобы женщина прекратила вынимать зубы на людях. Других заинтересовала история про нижнее белье: они посоветовали героине заставить ее партнера надеть эти трусы и проверить, подходят ли они ему.

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