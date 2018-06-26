Ведущий Первого канала ругнулся матом в прямом эфире

Ведущий ток-шоу «Время покажет» Артем Шейнин в прямом эфире употребил нецензурное слово, говоря об отношении россиян к поражениям и победам сборной. На это обратили внимание несколько пользователей, смотревших прямую трансляцию Первого канала.

Шейнин цитировал своего приятеля. «Товарищ мой один, он был в Волгограде по своим делам, пишет мне: "Все, идиоты, с этим чемпионатом мира сразу повылазил весь наш *** [дебилизм]". Ой», — прервался ведущий. Через секунду он издал протяжное «пи» и продолжил монолог.

«Интересны последствия», — пишет пользователь Илья Васильев в Twitter. Согласно поправкам к Кодексу об административных правонарушениях, с 2013 года российским СМИ запрещено употреблять ненормативную лексику без соответствующей цензуры. Чтобы прикрыть мат, на телевидении используются звуковые сигналы, накладываемые поверх обсценных выражений. Штраф для СМИ за распространение матерной лексики составляет от 20 тысяч до 200 тысяч рублей.

Материалы по теме «Вам надо к Петросяну» Разоблачение украинских экспертов превратило шоу с ними в комедийный ад

Прямой эфир регулируется отдельно. В законе говорится, что нарушением не являются случаи, когда употребление нецензурного слова в теле- и радиопрограммах невозможно предусмотреть заранее. Речь идет о дозвонившихся в эфир гражданах или гостях студии. Роскомнадзор пояснял, что в этих случаях использование мата не будет вменяться в вину СМИ. Штраф для должностных лиц, пропустивших мат в эфир, составляет от 5 тысяч до 20 тысяч рублей, для обычных граждан — от 2 тысяч до 3 тысяч рублей.

Артем Шейнин известен патриотичными высказываниями и эксцентричным поведением. Во время трансляций он признавался, что убивал людей. Также ведущий бросался на гостей и приносил в студию «ведро с фекалиями», чтобы угостить ими украинского блогера Сергея Запорожского.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!