Ведущего Первого канала накажут за мат в прямом эфире

Ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин получит взыскание за матерное слово, произнесенное в прямом эфире Первого канала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу телеканала.

Представители Первого канала рассказали, что проведут с провинившимся Шейниным беседу, после чего на него будет наложено взыскание.

26 июня телеведущий употребил в прямом эфире ток-шоу «Время покажет» нецензурное слово, пока рассказывал об отношении российских болельщиков к результатам игры отечественной сборной на чемпионате мира. Программа была посвящена поражению команды России в матче против Уругвая.

Шейнин цитировал слова друга и случайно произнес матерное слово, созвучное с «дебилизм». Через мгновение ведущий осознал свою ошибку и сказал «ой». Затем он издал протяжное «пи» и продолжил пересказ истории.

Артем Шейнин нередко оказывался в центре различных скандалов из-за эксцентричного поведения и резких высказываний. В октябре 2016 года мужчина признавался в убийстве людей. Кроме того, ведущий бросался в студии на гостей ток-шоу.

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