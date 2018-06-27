Колумбийскую болельщицу заклеймили в соцсетях за тверк в Казани

Болельщицу из Колумбии раскритиковали в соцсетях за тверк на улице Казани. Фанатка отмечала победу соотечественников в матче с Польшей в компании других любителей футбола, сообщает The Sun. Подборка фотографий очевидцев опубликована на YouTube.

Кадры, распространяющиеся в интернете, разочаровали граждан Колумбии. На фото и видео девушка откровенно танцует с молодым человеком, вероятно, россиянином, в кругу других болельщиков — преимущественно мужчин.

«Еще один колумбийский посол, трущийся задницей о гениталии незнакомца», — неодобрительно заметил один из пользователей соцсетей, которого цитирует издание. «Это шлюха. Такие люди создают дурной образ Колумбии», — сказал другой. «Не могу поверить, что это расходится по интернету», — сокрушается третий.

Колумбия играла с Польшей 24 июня в Казани и выиграла со счетом 3:0.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!