В магазинах появится новая система размеров одежды

Крупнейшие британские бренды, такие как New Look, River Island и Asos, примут участие в акции Shape GB, направленной на создание универсальной системы размеров одежды. Об этом сообщает Independent.

В исследовании примут участие 30 тысяч человек. Респондентам предложат скачать специальное мобильное приложение Body Volume Indicator (BVI), указать в нем информацию о параметрах своей фигуры и загрузить две фотографии.

Полученные данные позволят производителям одежды разработать единую линейку размеров, которая будет соблюдаться во всех магазинах вне зависимости от бренда.

«Процесс спецификации размеров очень сложный. Ретейлеры разрабатывают линейки своих размеров на основе обхвата талии и бедер своих клиентов. Поэтому различие размеров в разных магазинах неизбежно. На данный момент индивидуальные особенности фигуры не учитываются при создании дизайна. Проблема размеров решится раз и навсегда, когда у брендов будет достаточно данных», — рассказал организатор исследования Ричард Барнс.

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В феврале демократичные бренды-производители одежды H&M и TopShop ввели дополнительные половинные размеры вещей в свой женский модельный ряд. Британский бренд TopShop дополнил половинными вариантами размеры W25, W27, W29 и W31 в моделях джинсов Jamie, Joni, Mom, Straight, Jamie Flare и Crop для более точной посадки брюк по фигуре.

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