Раскрыта причина слишком большого размера обуви Меган Маркл

Модные эксперты раскрыли, почему герцогиня Сассекская Меган Маркл всегда надевает обувь на размер больше, чем нужно. Об этом сообщает The Sun.

Поклонники Маркл не раз замечали расстояние, равное примерно пять-десять миллиметров между задней частью туфель и ее пяткой. «Для мероприятий или красной ковровой дорожки знаменитости всегда выбирают обувь на один-два размера больше их собственного. У этого есть причина: так они избегают мозолей. Нет ничего ужаснее неудобных туфель, мы все когда-то с этим сталкивались. Когда звезды вроде Меган проводят долгое время на каблуках, их ноги распухают», — объяснила модный эксперт Гарриет Дейви (Harriet Davey).

Надевая туфли большего размера, девушки подкладывают в них небольшой кусочек ткани или вату. Когда стопа увеличивается, его вынимают, и обувь не натирает.

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В июне внутри туфель Кейт Миддлтон заметили прозрачные подушечки-стикеры. По словам королевского инсайдера Виктории Арбитер, приклеенные к колготкам туфли — это часть королевского этикета. Чтобы во время ходьбы обувь на высоких каблуках не соскальзывала со ступней, женщины должны прикреплять ее к ногам таким способом.

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