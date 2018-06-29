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Популярный блогер поиздевался над китайцами и опозорился

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Известный американский блогер с азиатскими корнями Брайан Ли (известен под ником RiceGum) навлек на себя гнев китайцев и осуждение подписчиков, проявив неуважение к местной культуре. Об этом сообщает The Coconut.

Посетивший специальный административный район Китая блогер начал издеваться над предпочтениями азиатов в еде, прося официантов принести ему собаку. Затем он попытался узнать у представителя фонда ЮНИСЕФ, где найти «шлюшек» и «сучек». Более того, мужчина прилетел в Гонконг с японским флагом, а также старался накормить прохожих остатками своего мороженого, так как не хотел его выкидывать.

Уже в середине видео Ли заявил, что приехал в Гонконг, потому что устал от одних и тех же расистских высказываний подписчиков. «Очень часто я натыкаюсь на комментарии типа "азиат, возвращайся в Китай". И это так странно, потому что я даже не оттуда родом», — сказал блогер. Он также добавил, что намеренно высмеивает стереотипы издевок над азиатами.

Однако подписчики RiceGum не уловили иронию в его действиях. Ролик набрал более 120 тысяч дизлайков, а в комментариях выразили отвращение к невежественному туристу. «Вы не проявляете уважения к людям в стране, в которой вы даже не живете, и у вас хватает смелости высмеивать их на другом языке?» — поразились зрители. Другие неоднократно обзывали его идиотом.

Брайан Ли — вьетнамец, проживающий на территории США. На его канал RiceGum подписаны более 10,5 миллионов человек.

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