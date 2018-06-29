У дочери шефа СС нашли стаж в немецкой разведке

Гудрун Бурвитц, старшая дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, в 1960-х в течение нескольких лет работала в структурах Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Информацию об этом подтвердили представители спецслужбы, сообщает Bild.

Глава комиссии по изучению истории БНД Бодо Хекельхаммер заявил, что Бурвитц работала в организации под вымышленным именем. Она занимала должность секретаря в штаб-квартире БНД в баварской коммуне Пуллах, уточняет Focus. Руководителем ведомства в то время был де-факто его основатель генерал вермахта Рейнхард Гелен, занимавшийся армейской разведкой и сдавшийся американцам после капитуляции Германии.

Хекельхаммер отметил, что окончание работы Бурвитц в спецслужбе совпадает с тем периодом, когда в БНД начали переосмысливать отношение к выходцам из нацистских структур.

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Женщина умерла в мае этого года в Мюнхене. Ей было 88 лет. В браке с писателем-неонацистом Вульфом-Дитером Бурвитцем она родила двоих детей.

Бурвитц никогда не отрекалась от взглядов своего отца Генриха Гиммлера, который известен как один из главных организаторов холокоста. Она всячески пыталась оправдать его преступления, а после Второй мировой войны активно помогала бывшим нацистам. Помимо этого, Бурвитц более 40 лет была членом организации «Викингюгенд», созданной по подобию гитлерюгенда. В период правления Адольфа Гитлера Гудрун регулярно сопровождала отца в его поездках и была известна как «нацистская принцесса» (нем. Nazi-Prinzessin).

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