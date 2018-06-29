Украинские националисты предъявили «права» на Дальний Восток

Лидер ультранационалистической партии «Свобода» Олег Тягнибок назвал украинскими Дальний Восток и Брянскую область. Об этом он заявил в эфире телеканала 112.

По словам лидера националистов, Украина могла бы претендовать на Дальний Восток, где в XIX — начале ХХ века компактно селились украинцы (так называемый Зеленый Клин — прим. «Ленты.ру»). В 1917 году украинцы пытались провозгласить там Украинскую Дальневосточную Республику.

Также Тягнибок заявил об «украинской» Брянской области, польских регионах Холмщина, Лемковщина и Надсанье. При этом лидер «Свободы» сделал оговорку, что Украина уважает установленные после Второй мировой войны границы.

Украинские националисты не первый раз заявляют свои территориальные претензии на российские земли. В марте этого года лидер запрещенного в России «Правого сектора» Дмитрий Ярош объявил, что в будущем Украина может захватить Кубань, Ростовскую и Воронежскую области. В прошлом году Ярош уже угрожал захватом Краснодарского края, Воронежской и Белгородской областей.

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