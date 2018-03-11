Ярош помечтал о захвате Кубани и Воронежа

Бывший глава экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России), националист Дмитрий Ярош заявил о возможностях Украины захватить российские территории. Об этом он рассказал в эфире телеканала ZIK, запись программы доступна на YouTube.

По его мнению, о нападении можно будет подумать после освобождения территорий, которые Украина считает оккупированными. «Будет уже другое время, там молодежь — у нас Кубань, Донщина (Ростовская область — прим. «Ленты.ру»), Воронеж», — перечислил Ярош регионы России, которые, по его мнению, можно было бы присоединить к Украине.

При этом националист считает, что Украине «для победы» необходима лишь зачистка «деструктивного антигосударственного элемента» на Донбассе и в Крыму. «[Достаточно вернуться] хотя бы в границы того государства, в котором мы жили до недавнего времени, до 2014-го года», — добавил он. Ярош не уточнил, кого предполагается победить и кто именно подразумевается под деструктивными элементами.

В марте 2017 года бывший лидер «Правого сектора» уже заявлял о том, что Краснодарский край, Воронежская и Белгородская области, где якобы живут миллионы украинцев, в обозримой перспективе перестанут быть российскими территориями.

10 марта стало известно, что президент Украины Петр Порошенко планирует быструю силовую зачистку Донбасса.

22 февраля было объявлено о завершении антитеррористической операции (АТО) на юго-востоке Украины и изменении формата военной операции в том регионе. Согласно закону о реинтеграции Донбасса, территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) считаются временно оккупированными Россией. Документ позволяет президенту Украины вводить войска на любые территории, в любой период и на неопределенный срок.

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