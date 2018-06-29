Motorola выпустит клон iPhone X

В сети появились изображения нового смартфона Motorola One и One Power. Об этом сообщает AndroidHeadlines со ссылкой на собственный источник.

Смартфон получит «безрамочный» экран с таким же, как у iPhone X, вырезом в верхней части. Под ним располагаются модуль фронтальной камеры и разговорный динамик. Также на изображениях видно, что конструкция основной камеры повторяет таковую у iPhone X.

По информации источника, Motorola One Power получит 6,2-дюймовый экран с соотношением сторон 19:9 и разрешением 2290 на 1880 точек. Модули основной камеры получат разрешение 12 и 5 мегапикселей, а фронтальной — 8 мегапикселей.

Также аппарат оснастят 4 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти и аккумулятором на 3780 миллиампер-часов. Характеристики Motorola One неизвестны.

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