Режиссер «Черного лебедя» заговорил по-русски после Большого театра

Американский кинорежиссер Даррен Аронофски, автор картин «мама!», «Реквием по мечте» и «Черный лебедь», посетил балет Кирилла Серебренникова в Большом театре и призвал показать его в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Браво! Это был один из лучших балетов, который я видел за последние годы. Пожалуйста, привезите это представление в Нью-Йорк. Вы сделаете много людей счастливыми», — написал он по-русски на своей странице в Facebook.

Своими впечатлениями он поделился с Игорем Верником, исполняющим несколько ролей в спектакле. «Сегодня после балета "Нуреев" ко мне за кулисы пришел Даррен Аронофски! Что-то еще надо добавлять?», — поделился Верник с подписчиками в Instagram.

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Аронофски неоднократно объявлял в интервью о русских корнях. Режиссер посетил Россию в связи с проведением чемпионата мира. Он был замечен на матче между Бразилией и Сербией 27 июня, где его сфотографировали в футболке бразильской сборной.

Премьера балета« Нуреев» состоялась в Большом театре в начале декабря 2017 года. Предпродажа билетов вызвала большой ажиотаж, который в немалой степени был подогрет делом Серебренникова, помещенного под домашний арест по обвинению в организации мошенничества.

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