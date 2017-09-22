Объявлена дата премьеры балета Серебренникова «Нуреев»

Первые показы балета «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова состоятся в Большом театре 9 и 10 декабря. Об этом сообщается на сайте ГАБТ в пятницу, 22 сентября.

Отмечается, что решение было принято после встречи гендиректора театра Владимира Урина с худруком «Гоголь-центра». «Серебренников дал согласие театру на то, что, если ситуация с его задержанием не разрешится, спектакль "Нуреев" может быть доведен до премьеры хореографом Юрием Посоховым», — подчеркнул глава ГАБТ.

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Урин отметил, что Посохову позволили в дальнейшем обращаться к следователям за разрешением на встречу с Серебренниковым в случае, если ему понадобятся консультации.

Премьера балета о танцовщике-невозвращенце Рудольфе Нурееве в постановке Серебренникова должна была пройти 11 июля. О том, что показ не состоится, стало известно 8 июля.

23 августа Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября. Ему предъявлено обвинение в организации хищения бюджетных средств на сумму не менее 68 миллионов рублей.