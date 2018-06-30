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На Украине анонсировали создание «мощнейшей» ракеты

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Украина уже в следующем году может создать собственную «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету (ПКР). Об этом сообщил в интервью изданию «Апостроф» глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

По словам эксперта, данная ракета может стать одним из тех «психологических факторов, которые должны всерьез воздействовать на политику Кремля на этом участке». «Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны, она может на расстоянии 280-300 километров поражать любые корабли. Безусловно, это все очень беспокоит российскую сторону», — заявил Бадрак.

Он пояснил, что уже были проведены «довольно успешные» стрельбы и «сейчас все продвигается к государственным испытаниям». «Самое интересное, что в перспективе может появиться и крылатая ракета более серьезной дальности — до 1,5 тысячи километров», — добавил Бадрак, отметив, что для этого Украине необходимо провести переговоры на международном уровне и «получить добро со стороны Международного режима контроля за ракетной технологией».

В то же время эксперт признал, что море всегда было «наиболее слабым местом» Украины, и Военно-морские силы всегда финансировались «по остаточному принципу». «Когда у нас даже получалось что-то сделать для армии в плане поддержания Вооруженных сил, Военно-морские силы всегда были аутсайдером — в плане взглядов Киева на то, как развивать и как финансировать», — пояснил он.

Ранее в июне бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил, что Украина должна производить ракеты, которые смогли бы достичь Москвы и Санкт-Петербурга. «Нам надо иметь такое ракетное оружие, и мы над ним работаем», — указал он.

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