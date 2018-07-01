В США испытали ядерную бомбу

Военно-воздушные силы США сообщили об успешных испытаниях управляемой ядерной бомбы B61-12 с помощью бомбардировщика Northrop B-2 Spirit. Об этом сообщает портал Military.com.

«Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что дизайн B61-12 соответствует системным требованиям и иллюстрирует прогресс программы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — отметил сотрудник Национальной администрации по ядерной безопасности генерал Майкл Луттон.

Испытания проводились на полигоне Тонопа в штате Невада.

Ранее в мае сообщалось, что ВВС США провели 26 успешных испытаний (без боезаряда) ядерной бомбы B61-12. США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

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