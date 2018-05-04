Американский генерал рассказал об успешных испытаниях новой ядерной бомбы

ВВС США провели 26 успешных испытаний (без боезаряда) ядерной бомбы B61-12, сообщает портал Military.com.

«Мы уже провели 26 инженерных, отладочных и летных испытаний. Программа идет очень хорошо», — заявил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений генерал Джек Вайнштейн.

Материалы по теме Русский могильщик Российские спутники-убийцы готовы начать войну в космосе

Ожидается, что модернизированные бомбы будут в пять раз точнее боеприпасов предыдущих модификаций. Американские военные не уточнили, какие именно самолеты использовались во время тестов.

Издание отмечает, что новое оружие предусматривает установку на многофункциональные истребители пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lightning II. Ожидается, что первая партия бомб поступит на вооружение к 2020 году. США планируют разместить авиабомбы на военных базах в Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!