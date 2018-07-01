Названа причина недовольства в Лондоне предстоящей встречей Трампа и Путина

После встречи президента США Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным Россия может лишиться статуса «вечного врага» Лондона. Об этом пишет The Independent.

В правительстве Великобритании озаботились неким «мирным договором» между лидерами России и США, который придаст Москве дополнительные очки на международной арене. Кроме того, отмечает издание, чемпионат мира по футболу демонстрирует «человечное лицо сегодняшней России», и встреча Трампа и Путина еще больше развеет «полезный для некоторых» призрак новой холодной войны.

28 июня стало известно, что официальный Лондон опасается переговоров Трампа и Путина, поскольку после нее Вашингтон может сократить объем своих военных обязательств перед Европой. Это приведет к снижению обороноспособности стран альянса и может спровоцировать «экзистенциальный кризис» для НАТО, опирающегося на военную мощь США, уверены в Уайтхолле.

Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что встреча займет несколько часов и начнется с беседы тет-а-тет. Главы государств намерены обсудить перспективы дальнейшего развития отношений Москвы и Вашингтона, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!