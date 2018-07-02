Раскрыт дизайн новых iPhone

9to5Mac / YouTube

В сети появились изображения и видео с макетами новых iPhone, которые будут представлены осенью 2018 года. Материалы опубликованы на портале 9to5mac.

По слухам, Apple выпустит три модели iPhone, которые будут внешне напоминать iPhone X. Они получат безрамочные экраны с вырезом в верхней части и поддержкой Face ID. Два из них получат OLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,5 дюймов, а третий — 6,1-дюймовую LCD-матрицу. Самая большая модель по размерам соответствует iPhone 8 Plus. Смартфон с 6,1-дюймовым экраном окажется самым дешевым из линейки и будет стоить около 700 долларов.

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