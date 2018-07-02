Сенатор Керимов перестал быть обвиняемым и вернулся домой

Сенатор Сулейман Керимов, ранее подозревавшийся французскими властями в уклонении от уплаты налогов, вернулся в Москву. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию России в Вильфранш-сюр-Мер.

«Он занят своими делами. Как понимаете, их накопилось много за время его отсутствия», — рассказал источник РБК. Он добавил, что в Совете Федерации Керимов еще не появлялся.

Французская сторона обвиняла Керимова в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сообщалось, что отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости.

В ноябре прошлого года сенатора задержали в Ницце, но затем отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро.

28 июня Франция, не найдя достаточно доказательств причастности сенатора к налоговым нарушениям, сняла все обвинения. По словам прокурора, он был переведен в статус ассистированного свидетеля.

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