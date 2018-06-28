Стало известно о снятии с Керимова обвинений во Франции

Французская сторона сняла с сенатора и бизнесмена Сулеймана Керимова обвинения в незадекларированных сделках при покупке недвижимости с целью ухода от уплаты налогов. Об этом в четверг, 28 июня, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«С Керимова все обвинения сняты, претензий к нему нет. В ближайшее время ему отдадут паспорт и вернут залог», — заявил собеседник агентства. Эту информацию подтвердил адвокат сенатора Никита Сычев, от других комментариев он воздержался.

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21 ноября 2017 года сенатора задержали в Ницце, но затем отпустили из-под стражи под залог в пять миллионов евро. В начале декабря эта сумма выросла до 40 миллионов.

Во Франции Керимов находился под подпиской о невыезде. По разрешению суда он несколько раз приезжал в Россию, во время последнего визита его госпитализировали.

Его обвиняли в нелегальном ввозе в страну от 500 до 750 миллионов евро с помощью подставных лиц. Сообщалось, что отмывание этих сумм, в частности, происходило за счет покупки недвижимости по заниженной стоимости. Как отмечалось, следствие по данному делу было начато в 2014 году. Фигурантами были 12 человек, в их числе Сулейман Керимов.

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