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Самолет специального отряда «Россия» заметили в Сирии

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Самолет Ан-148-100Е специального летного отряда «Россия» заметили в сирийском небе. Об этом сообщается в Twitter Bosphorus Observer, который отслеживает проход боевых кораблей через пролив Босфор.

Борт вылетел из московского аэропорта Внуково, пересек турецкое воздушное пространство и прибыл в международный аэропорт Дамаска. После этого он направился на российскую авиабазу Хмеймим.

Как пишет Al-Masdar News, самолет, вероятно, должен был доставить на базу груз. Однако, как отмечает Bosphorus Observer, пассажирским Ан-148-100Е обычно перевозят высокопоставленных военных и офицеров ФСБ. На таком борту, в частности, в Россию были доставлены осужденные на Украине Александр Александров и Евгений Ерофеев, которых Киев счел сотрудниками ГРУ.

1 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили неизвестные беспилотники, пытавшиеся атаковать российскую авиабазу Хмеймим.

Аэродром с 2015 года является авиабазой ВКС России в Сирии. Удары по боевикам в этой стране российские силы наносят с осени того же года по просьбе Дамаска.

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