Слишком толстый кот попытался запрыгнуть на камин и повис

Упитанный кот попытался запрыгнуть на камин, но не смог из-за лишнего веса. На видео обратило внимание Daily Mail.

На ролике питомец тщательно примеривается перед тем, как совершить прыжок. Попытка заканчивается тем, что кот повисает на передних лапах. После еще нескольких заходов животное все-таки бросает идею запрыгнуть на камин у уходит под смех оператора.

За несколько дней видео набрало больше ста тысяч просмотров на YouTube. Комментаторы поддержали незадачливого кота и сами рассказали о своих питомцах, которые карабкаются по полкам проворнее, чем скалолазы.

В конце мая сообщалось о британском конкурсе по похудению на скорость среди домашних животных. Ветеринары посадят на полугодовую диету 13 питомцев, среди которых семь собак, пять кошек и одна крыса, и разработают для каждого отдельную программу тренировок.

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