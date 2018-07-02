США задумали игнорировать нормы ВТО

Администрация президента США намерена внести в Конгресс законопроект, который позволит игнорировать требования Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает портал Axios, в распоряжении которого оказался соответствующий документ.

Отмечается, что законопроект подготовлен по просьбе президента США Дональда Трампа. Если его примут, американский лидер сможет утверждать пошлины на импортные товары без одобрения Конгресса. Это противоречит принципам ВТО.

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По словам источника, знакомого с ситуацией, принятие документа эквивалентно выходу из ВТО. Собеседник издания считает, что Конгресс не позволит президенту получить такие полномочия.

Ранее, 29 июня, сообщалось, что Дональд Трамп собирается инициировать выход страны из ВТО. Позже министр финансов США Стивен Мнучин опроверг эту информацию. По его словам, США заинтересованы в свободной торговле по всему миру.

15 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт нескольких категорий товаров из Китая. 22 июня Еврокомиссия объявила о введении ответных мер — 25-процентный сбор за ввоз в ЕС американских кукурузы, бурбона, стали, алюминия и мотоциклов.

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