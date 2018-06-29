США открестились от выхода из ВТО

США не собираются выходить из ВТО, заявил министр финансов страны Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business.

«Здесь нет никакой экстренной новости, — сказал Мнучин. — Все, кто распространяет эту информацию, не правы. Я не буду использовать популярный термин "фейковые новости". Но это преувеличение».

Ранее 29 июня портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп собирается инициировать выход страны из ВТО. Об этом он якобы рассказал нескольким чиновникам из Белого дома.

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По словам Мнучина, США заинтересованы в свободной торговле по всему миру: «Это то, на чем мы сфокусированы. На том, чтобы разрушить все барьеры».

15 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт нескольких категорий товаров из Китая. 22 июня Еврокомиссия объявила о введении ответных мер — 25-процентный сбор за ввоз в ЕС американских кукурузы, бурбона, стали, алюминия и мотоциклов.

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