Глухой щенок больше суток просидел в глубокой яме и выжил

В США спасли щенка, упавшего в 15-метровую яму. На видео происшествия обратил внимание информационный ресурс Fox News.

Инцидент произошел неподалеку от города Хантсвилл, штат Алабама. Семинедельный глухой щенок по кличке Ириска (Toffee) провел в дыре около 30 часов, пока длилась спасательная операция. В ней приняли участие пожарные, сантехники и специализирующиеся на спасении людей из пещер службы. В яму, слишком узкую для того,чтобы туда пролез человек, спускали сети, ловушки и еду.

В итоге Ириску все же удалось достать. «Это чудо!» — заявила хозяйка собаки Карен Смит, взявшая щенка из приюта.

Комментаторы бурно отреагировали на новость: назвали спасателей героями и поблагодарили за то, что довели изнурительную операцию до конца и не сдались.

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