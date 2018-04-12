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Разбухшего до размеров мяча ежа спасли

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В Шотландии активисты спасли ежа, который из-за травмы раздулся до размеров пляжного мяча. Об этом сообщает Sky News.

Ежа обнаружил случайный прохожий и передал в Шотландское общество по предотвращению жестокого обращения с животными. Животное прозвали Цеппелин в честь дирижабля. Его тело в обхвате составляло 76 сантиметров, что сравнимо с талией среднестатистического подростка.

«Цеппелин страдал от так называемого синдрома воздушного шара. Вполне возможно, что его сбила машина, что спровоцировало повреждение легкого. В результате воздух начал накапливаться под его кожей», — рассказал сотрудник центра по спасению диких животных Колин Седдон (Colin Seddon).

Раненое животное провело в спасательном центре 253 дня. Седдон уточнил, что во время лечения ежа возникали проблемы: отверстие, проделанное в его теле для высвобождения скопившегося воздуха, заживало быстрее, чем поврежденное легкое.

В результате еж полностью поправился и был выпущен в дикую природу.

В феврале жители английского города Бридлингтон, графство Восточный Йоркшир, спасли двух ежат, которые родились без иголок. Недуг мог стать угрозой для жизни зверей, поэтому их поместили в приют для больных и раненых животных.

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