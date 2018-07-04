Победителя «Евровидения-2018» уличили в плагиате

Звукозаписывающая компания Universal Music Studios уличила победительницу «Евровидения-2018» Нетту Барзилай в плагиате. Об этом пишет The Times of Israel.

Представители компании направили претензию авторам песни «Toy» («Игрушка»), что их композиция похожа на хит группы The White Stripe’s «Seven Nation Army» 2003 года. В случае досудебного урегулирования стороны разделят авторские права на песню, но в данном случае Европейский вещательный союз, который организовывает музыкальный конкурс, признает песню плагиатом.

По правилам «Евровидения», все песни, исполненные на конкурсе, должны быть оригинальными, в случае выявления плагиата участника дисквалифицируют. Таким образом, проведение конкурса в Израиле в 2019 году находится под угрозой.

Израиль победил в «Евровидении» в четвертый раз. Страна одерживала победу в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах. Второе место на «Евровидении-2018» заняла представительница Кипра Элени Фурейра с песней «Fuego» («Огонь»).

7 июня представители Европейского вещательного союза потребовали от Израиля не проводить соревнование в Иерусалиме. Организаторы добиваются проведения мероприятия в месте, которое не спровоцирует конфликты или протесты. Такое условие в ЕВС выставили во время рабочей встречи с израильскими коллегами. В конце мая организаторы «Евровидения» попросили фанатов повременить с покупкой билетов в Израиль на конкурс.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!