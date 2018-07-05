Кота-гимнаста «превратили» в опасное оружие

Пользователь Reddit предложил посетителям проявить фантазию и придумать применение гибкости кота, фото которого он опубликовал на сайте. Кот, лежа спиной на руке хозяина, растянулся таким образом, будто он расслабленно лежал на животе, что многим показалось причудливым.

Участники фотошоп-битвы представили, в какой еще ситуации кота можно было бы застать в таком положении. Некоторым показалось, что гибкое животное можно использовать при стрельбе из лука. Кто-то заметил, что котом идеально можно заменить огнестрельное оружие. Кроме того, на четырехлапом можно сыграть, как на гитаре. Кота послали на обрыв скалы и на фреску «Сотворение Адама».

Изображение: Reddit 1 /6

В треде, посвященном черно-белому коту-гимнасту, появились десятки фотожаб. Пост выбился в топ Reddit, набрав более 10 тысяч положительных отметок.

Ранее, 4 июля, внимание пользователей сети из разных стран привлекла римская кошка, попавшая на Google Street View. Пользователи сочли ее раздраженной, однако видевшие ее в реальности путешественники сообщали, что обычно животное выглядит вполне счастливым.

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