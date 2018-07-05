Создателя «Адмирала Кузнецова» ликвидируют

Черноморский судостроительный завод (Украина), построивший единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов», признан банкротом, сообщает портал «Судебная власть Украины».

Отмечается, что в соответствии со статьями закона страны «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» Хозяйственный суд Николаевской области 3 июля 2018 года постановил прекратить процедуру санации Черноморского судостроительного завода, признать организацию банкротом и начать ликвидационную процедуру.

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Согласно постановлению, наступил срок исполнения всех денежных обязательств банкрота. Кроме того, прекращается начисление неустойки, процентов и других экономических санкций по всем видам задолженности компании. Завод должен оплатить расходы, связанные с осуществлением ликвидационной процедуры. Других обязательств у него не возникает.

Черноморский судостроительный завод в 1970-е и 1980-е годы заложил семь авианесущих противолодочных крейсеров проекта 1143 «Кречет». Из них к настоящему времени в боевом состоянии осталось лишь три. «Киев» и «Минск» проданы Китаю, где превратились в развлекательные центры. «Новороссийск» распилен на металлолом в Южной Корее. «Ульяновск» разобран еще на стапеле. «Адмирал Горшков» продан Индии, где модернизируется в «Vikramaditya» — будущий флагман ВМС страны. «Варяг» продан Китаю, где после переоборудования получил название «Liaoning». У России остался только «Адмирал Кузнецов».

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