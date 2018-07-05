Суд оправдал оскорблявшего русских литовского чиновника

Участковый суд Вильнюса оправдал сотрудника мэрии столицы Литвы Дарюса Келу по делу о разжигании ненависти по отношению к России. Об этом сообщает Delfi.

Старший специалист отдела общественного порядка городского самоуправления оставил в социальных сетях три комментария, в которых нелицеприятно отозвался о русских. В одном посте он назвал Россию врагом Литвы и всего мира, а также «страной бедности, голода и неудачников, которая будет уничтожена».

Также Кела затронул тему вооруженного конфликта в Донбассе. Он выразил удовлетворение тем, что были убиты «кацапы» (бойцы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик), поскольку те «сами убивали тысячи людей». По мнению литовца, «украинские поля застелены телами кацапов», которые не убирают. «Тела гниют на полях боев, а единственная польза от кацапов в том, что тела военных выродившейся России удобряют украинскую землю», — писал он.

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Кела признал за собой авторство, но указал, что не насмехался над русскими и не оскорблял эту нацию, а лишь только «негативно оценивал поведение руководителей России в самой России и в Украине, а также отрицательно оценивал жителей России и русских, которые поддерживают такую политику и сами участвуют в незаконных действиях».

«В публичном пространстве всеми признано, что Российская Федерация оккупировала и аннексировала территорию другого, украинского государства — Крымский полуостров, а также организовала и участвовала в вооруженном конфликте на территории Восточной Украины, за что в ее отношении применяются политические и экономические санкции. Также признается, что Российская Федерация осуществляет агрессивную политику в отношении других государств, пропагандирует русский шовинизм, угрожает вооруженными конфликтами соседним государствам. Президент Литвы [Даля Грибаускайте] назвала РФ государством с признаками террористической организации, политологи называют ее страной с признаками "мягкого фашизма", а действия в Украине называются преступными», — сказано в решении суда.

Таким образом, суд признал, что основная часть комментариев Келы была направлена не против русского народа, а против его части — военных, «совершивших и совершающих преступные деяния». Приговор не является окончательным и может быть обжалован в Вильнюсском окружном суде.

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