Трамп с пулеметом в руках перепугал американцев

Дональд Трамп-младший поздравил американцев с Днем независимости США неожиданной картинкой с изображением отца. Фото было опубликовано на его странице в Instagram.

This is amazing. #fourthofjuly #4thofjuly #trump #maga 🇺🇸🦅🇺🇸🦅🇺🇸🦅🇺🇸 Фото опубликовано @donaldjtrumpjr

На снимке изображен президент страны Дональд Трамп, облаченный в старинную военную форму времен войны за независимость США (вторая половина XVIII века). В одной руке он держит миниган, а на другой сидит белоголовый орлан — птица-символ США. На заднем плане развевается флаг, а под ногами политика тлеют обломки.

«Это потрясающе», — подписал изображение Трамп-младший. Однако пользователи соцсети не поняли, что сын президента хотел сказать этой фотографией. «Ты издеваешься надо мной? Трамп дважды уклонялся от войны, а ты надел на него форму? Как неуважительно к ветеранам», — написал один из подписчиков. Другие поддержали его, назвав президента «притворным патриотом».

Другие комментаторы заявили, что им стало не по себе при виде данной картинки. «Ужасное и пугающее изображение», — отметили посетители страницы.

Ранее пользователи сети посмеялись над сыном президента, когда он опубликовал скриншот фальшивого заголовка CNN, где сообщалось о встрече Трампа и капитана российской подлодки.

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