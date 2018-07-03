Комик жестко высмеяла Иванку Трамп и назвала ее вагинальной петлей

Американский комик Мишель Вульф (Michelle Wolf), известная антитрамповскими взглядами, жестко высмеяла его дочь, которая

также назначена его старшим советником. Вульф поиздевалась над Иванкой в телешоу The Break на канале Netflix. Об этом сообщает Fox News.

Вульф начала свое выступление с рассуждения о предыдущем оскорблении Иванки от своей коллеги Саманты Би. Она заявила, что прозвище «безответственная *****», которым Саманта Би наградила ее за бездействие при возможности остановить жесткую миграционную политику ее отца, не подходит бывшей модели, поскольку оно недостаточно обидное.

Взамен комик предложила называть Иванку «герпесом» и «вагинальной петлей» [имплантат, используемый при опущении или выпадении органов малого таза у женщин]. Она также обругала ее «самой красивой опухолью в быстро движущемся раке».

«Если вы увидите Иванку на улице, сначала обратитесь к ней "Тиффани" [Тиффани — дочь президента США Дональда Трампа и его второй жены, Марлы Мейплз]. Это страшно расстроит ее. Затем скажите: "Иванка, ты как вагинальная петля, ты должна была поддерживать женщин, но теперь ты вся в крови и находишься в центре дюжины судебных процессов"», — заявила комик.

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Вульф продолжила выпады в сторону Иванки: «Твое прозвище — «герпес»? Потому что ты, хоть и не самый опасный человек в администрации, но все же очень неприятный, абсолютно неизлечимый и всегда показываешься, когда нас хотят оттрахать».

28 апреля Вульф высмеяла пресс-секретаря президента Сару Хакаби Сандерс в ходе ужина с журналистами из пула Белого дома. Тогда она назвала Трампа расистом: «Точнее, он любит белых националистов, что является удивительным обозначением для нацистов. Называть нацистов белыми националистами — все равно, что называть педофила другом ребенка, а Харви Вайнштейна — дамским угодником», — заявила Вульф под смех публики.

Она также пошутила на тему подозрений Трампа в связях с порнозвездами, а пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс сравнила с отрицательным персонажем сериала «Рассказ служанки».

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