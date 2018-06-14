Дочь Трампа хотела похвастаться знанием китайского и опозорилась

Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, опубликовала в Twitter поговорку и ошибочно приписала ее китайцам. На несовпадение обратили внимание эксперты и китайские интернет-пользователи.

«"Те, кто говорят, что сделать что-то невозможно, не должны мешать тем, кто делает" — китайская поговорка», — написала она.

Никакой связи между постом Иванки Трамп и китайским языком нет, кроме той, что в пословице «есть что-то симметричное, а также повторяющиеся в обеих частях фразы слова», сообщил ABC News Ларри Хазберг, автор книги о китайских пословицах и преподаватель китайского языка в одном из колледжей американского штата Мичиган.

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«Бытует мнение, что китайский философ Конфуций обладал некоей легкоусваиваемой мудростью. Однако все подобные цитаты больше похожи на записки из печений с предсказаниями», — заключил он.

Reuters пишет, что пользователи китайской соцсети Weibo отметили, что жители западных стран часто допускают подобные ошибки, но они также присущи и китайцам в отношении западной культуры. В то же время некоторые пользователи утверждали, что пословица на самом деле принадлежит ирландскому писателю Бернарду Шоу, другие считали, что ее автор — американский романист Джеймс Болдуин.

Запись появилась на странице дочери американского лидера 11 июня в преддверии саммита лидеров США и КНДР в Сингапуре 12 июня. Однако Иванка Трамп, в свою очередь, не уточнила, связан ли ее пост со встречей.

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