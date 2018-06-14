Интернет и СМИ
 
Последние новости
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Назван лучший футболист первого матча чемпионата мира
В Киеве рассказали о «чужом» для Украины Крыме
Разгромная победа российской сборной разошлась на мемы
Главу Серпуховского района Подмосковья отправили под арест
Зафиксирован катастрофически быстрый рост уровня моря
Туристка напилась и умерла в первый день отпуска
Появилось видео из вагона метро в момент гола сборной России  
Турецкая подлодка потопила танкер в Черном море
Новости партнеров

Дочь Трампа уличили в симпатии к ругающему ее отца порноактеру

Перейти в «Мою Ленту»
Иванка Трамп

Дочь президента США Иванка Трамп поставила лайк твиту порноактера и режиссера Томми Пистоля (Tommy Pistol), который негативно высказался о политике ее отца. Об этом рассказал пользователь Twitter под ником @TrumpAlert.

13 июня Дональд Трамп написал гневное сообщение относительно телеканалов NBC и CNN, которые «преуменьшают важность сделки с Северной Кореей». Президент США в очередной раз назвал новости этих компаний «фейковыми».

После этого в Twitter начался традиционный спор между сторонниками и противниками Трампа. Многие сообщения вскоре были удалены, поэтому проследить нить разговора практически невозможно. Однако пост Томми Пистоля доступен до сих пор: в нем порноактер отвечал одному из комментаторов и заявил, что негативно относится к политике нынешнего президента США.

«Я не поддерживаю Трампа никоим образом. Просто проясняю», — говорится в сообщении Пистоля. Через некоторое время Иванка Трамп поставила лайк этому посту.

Журналисты Mashable уверены, что это лишь ошибка, потому что подобный случай с аккаунтом девушки уже происходил два года назад. Тогда дочь Трампа лайкнула материал газеты Huffington Post, которая вспомнила, как Дональд Трамп называл своего ребенка «маленькой задницей» в 2004 году. Близкие к Иванке источники заявили, что лайк по ошибке поставил один из сотрудников Белого дома.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ivanka Trump casually likes a porn star's tweet dissing her dad
Дочь Трампа хотела похвастаться знанием китайского и опозорилась
Дочь Трампа обняла сына и попала под шквал критики
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01Сегодня

Наварился

Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
16:45Сегодня

Слепаков оправдался и принял приглашение Кадырова посетить Чечню

20:49Сегодня

Разгромная победа российской сборной разошлась на мемы

15:05Сегодня

Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста

Интернет и СМИ00:0320 мая

«Обкуренная красотка сожрала гениталии любовника»

В России издают криминальную прессу. После прочтения не хочется выходить из дома
11:33Сегодня

Суд оставил запрет Telegram в силе

14:06Сегодня

Ловкий пес помог хозяйке пробраться в запертый дом и прославился

11:04Сегодня

Роскомнадзор предложил изменить код Telegram

Интернет и СМИ00:0412 июня

Хотели пожестче

Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
00:40Сегодня

Россиянин изобразил любовь с американской актрисой и стал знаменит

18:48Сегодня

Хакеры объявили охоту на футбольных фанатов

10:48Сегодня

Полная модель обвинила социальную сеть в теневых репрессиях

Россия
«Врачи просто не знают и боятся»
Больные россияне живут в муках и умирают. Их лекарства считают наркотиками
Вне себя
Они режут, царапают и прижигают себя. Так им становится легче
Всего одна жизнь
Эта девочка погибнет, если ее родители не оплатят внутривенное питание
Россиянку записали в покойницы и отказали в пенсии
Российская медицина проиграла китайской и индийской
Отменен оправдательный приговор правозащитнику Юрию Дмитриеву
Пожары в лесах Сибири оставили полыхать
Все материалы
Мир
Эрнесто Че ГевараКрасный зверь
Че Гевара убивал детей, насиловал женщин и дико вонял. Романтикой и не пахло
Южная и Северная Корея заговорят по-военному
Трампу приписали слова о российском Крыме
Американец испугался соседей-мусульман, пообещал сжечь их дом и угодил в тюрьму
Ким Чен Ын передал Путину личное послание
Черный товар
Они ловят девочек и превращают их тела в фабрики детей. Младенцы идут на продажу
Ким Чен Ын и Дональд ТрампВремя покажет
Ким Чен Ын и Трамп творят историю без участия России. А так можно было?
Все материалы
Бывший СССР
Александр ЛукашенкоБелорусский поток
Олигархи зарабатывают для Лукашенко миллионы долларов на контрабанде в Россию
Назван единственный способ возвращения Киевом «оккупированных» Россией территорий
Украина откроет визовые центры в России
Киевский патриарх назвал условия грядущей «победы» Украины над Россией
Киевский патриархат отберет у Московского Киево-Печерскую лавру
Кличко решил судиться с «Нафтогазом»
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Все материалы
Экономика
Русская стройка
С россиян собрали миллионы и лишили квартир. Кто виноват?
Тонкая материя
Создатель образовательного проекта о том, как помочь детям добиться успехов
Посадил на колеса
Он заставил Америку ездить на машинах и поддержал Гитлера. Но помог ему СССР
Суд занял сторону «Газпрома» в споре с Украиной
Правительство повысит НДС
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста
Правительство поддержит попавшие под санкции нефтяные компании
Все материалы
Силовые структуры
Рванули когти
Они бегут от правосудия и заметают следы. Сыщики не дают им спать спокойно
Похитители смерти
Они охотились за радиацией в лихие 90-е. Убийственное излучение их не пугало
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Боевик из банды Басаева через 23 года получил срок за нападение на Буденновск
Установлена причина смерти топ-менеджера «Роскосмоса» в СИЗО
Самого молодого вора в законе избил и лишил титула бывалый авторитет
Убийцу друга Деда Хасана спрятали в женском СИЗО от мстителей
Все материалы
Наука и техника
Возвращение гения
Лесбийские страсти и похороны великих: главные игры Е3 2018
«Мы больше никогда ничего не узнаем»
Миллионы людей сгинули в ГУЛАГе. Теперь память о них уничтожают
«Не заболтайся до смерти»
Американская пропаганда Холодной войны требовала молчать и ненавидеть коммунизм
Доказана польза религии для продолжительности жизни
В Индии рассказали о последнем «гвозде в гробу» для Су-57
Эксперт назвал «ахиллесову пяту» США
Обнаружены заметки Эйнштейна о стадной нации «грязных и тупых» китайцев
Все материалы
Спорт
В России стартовал чемпионат мира
Робби Уильямс показал россиянам «фак». А сборная забила пять мячей!
Назван лучший футболист первого матча чемпионата мира
Черчесов прокомментировал победу сборной России
Сборная России разгромила Саудовскую Аравию в первом матче чемпионата мира
Сборная России забила первый мяч на чемпионате мира
В России начался чемпионат мира по футболу
Объявлен стартовый состав сборной России на первый матч чемпионата мира
Все материалы
Культура
Конец прекрасной эпохи
Умер Станислав Говорухин
«Я был среди тех, в кого стреляли»
Один из главных писателей Израиля о религиозных войнах, марихуане и вшах
«Вы должны удивлять сами себя»
Обычные картинки меняют мир. Присмотритесь
На теле звезды «Игры престолов» обнаружили тотальный спойлер к сериалу
Робби Уильямс показал «фак» россиянам на церемонии открытия ЧМ-2018
Ольга Бузова потеряла голос
Умер Станислав Говорухин
Все материалы
Интернет и СМИ
Наварился
Раньше он торговал валютой в играх. Теперь заправляет главными блогерами России
В Киеве убит* журналист Аркадий Бабченко
Он прошел две войны в Чечне и уехал на Украину из-за угроз в России
Хотели пожестче
Изнасилования на экране никому не нужны. На смену жестокому порно приходит добро
Слепаков оправдался и принял приглашение Кадырова посетить Чечню
Русская бабушка «сломала» бразильского журналиста
Суд оставил запрет Telegram в силе
Ловкий пес помог хозяйке пробраться в запертый дом и прославился
Все материалы
Ценности
Правее правого
Как и где одевались скинхеды в России
Продавцы грез
Об этих платьях мечтали миллионы. Теперь их продают за копейки
Петушиные бои
Над ней смеялись, теперь по ней скучают. Культовая одежда современного футбола
Выпущены футболки с «чудовищной» грамматической ошибкой
Девушку высмеяли за слишком маленькое помолвочное кольцо
Стефано Габбана оскорбил Селену Гомес
Названа самая популярная в Instagram летняя вещь
Все материалы
Путешествия
Похорони меня заживо
Они катаются в гробах и прыгают через младенцев: самые дикие фестивали мира
Утомленные All inclusive
Как изменился Тунис и зачем туда ехать на отдых
На высоте
Эти аэропорты не хуже элитных курортов. Тут пассажирам плевать на задержку рейса
Российские гомофобы избили иностранных фанатов
Трое пьяных россиян устроили драку в самолете по пути в Ереван
Назван долг авиакомпаний перед российскими пассажирами
Сын опозорил мать надписью на табличке в аэропорту
Все материалы
Из жизни
«Через полчаса он кричал, что хочет жить в России»
История всемирно известного российского музыканта, перебравшегося в Швейцарию
«Если ты убиваешь меня, я должна убить тебя»
Когда женщинам все запрещено, им приходится становиться мужчинами
Порочный круг
Женщин в тюрьмах все больше. Дело в наркотиках
На австралийской ферме родился двутелый ягненок-паук
Раненый леопард ворвался в китайскую деревню в поисках еды
Попытавшийся объесться до смерти мужчина похудел на 100 килограммов
Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа и сорвал куш
Все материалы
Toyota C-HR: что за зверь?
Основные факты о кроссовере, который начали продавать и в России
Симулятор или квартира?
Реалистичен ли гоночный симулятор ценой с жилплощадь в Москве?
Длительный тест Peugeot 3008
Француз с ароматизацией салона и массажем — тест самого небанального кроссовера
Видео-тест Chevrolet Traverse
Он мощный, большой и фантастически просторный. Лучший кроссовер в классе?
Subaru начала продавать в России «60-летний» Forester
Ford показал новый Explorer в виде полицейского перехватчика
Volkswagen Golf вернется в Россию по цене «Тигуана»
Все материалы
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Названы три города России с дорожающими квартирами
Школа выживания
Подмосковная учительница придумала, как выплатить ипотеку и не умереть
Россия установила новый ипотечный рекорд
Кройка и житье
Гей, кокаинист, бунтарь. Он шокировал общественность и спас дом — просто так
Все материалы