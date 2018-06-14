Дочь Трампа уличили в симпатии к ругающему ее отца порноактеру

Дочь президента США Иванка Трамп поставила лайк твиту порноактера и режиссера Томми Пистоля (Tommy Pistol), который негативно высказался о политике ее отца. Об этом рассказал пользователь Twitter под ником @TrumpAlert.

13 июня Дональд Трамп написал гневное сообщение относительно телеканалов NBC и CNN, которые «преуменьшают важность сделки с Северной Кореей». Президент США в очередной раз назвал новости этих компаний «фейковыми».

После этого в Twitter начался традиционный спор между сторонниками и противниками Трампа. Многие сообщения вскоре были удалены, поэтому проследить нить разговора практически невозможно. Однако пост Томми Пистоля доступен до сих пор: в нем порноактер отвечал одному из комментаторов и заявил, что негативно относится к политике нынешнего президента США.

«Я не поддерживаю Трампа никоим образом. Просто проясняю», — говорится в сообщении Пистоля. Через некоторое время Иванка Трамп поставила лайк этому посту.

Журналисты Mashable уверены, что это лишь ошибка, потому что подобный случай с аккаунтом девушки уже происходил два года назад. Тогда дочь Трампа лайкнула материал газеты Huffington Post, которая вспомнила, как Дональд Трамп называл своего ребенка «маленькой задницей» в 2004 году. Близкие к Иванке источники заявили, что лайк по ошибке поставил один из сотрудников Белого дома.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!