Россия предложила запретить США проводить соревнования

Москва предлагает международным спортивным федерациям отказать США в проведении соревнований. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, его трансляция доступна в Facebook ведомства.

По ее словам, это связано с визовой политикой США. «Невыдача виз нашим спортсменам, которые имеют официальные приглашения на мероприятия — очевидная дискриминация и спортсменов, и страны, и, конечно, удар по международному спорту», — считают в МИД.

По словам Захаровой, сложно сказать, в чем цель таких мер: избавиться от соперников или привлечь внимание к политике. Однако в итоге это приведет к изоляции самих США, в том числе в спортивном мире, заявила она.

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«Сегодня это происходит в отношении российских спортсменов, завтра так будут поступать с другими, — указала Захарова. — Пока такое положение не изменится, предлагаем международным спортивным федерациям воздержаться от предоставления США права на проведение соревнований». Она добавила, что потакать государству, которое играет не по правилам, а также смешивает спорт и политику, нельзя.

Представитель МИД отметила, что процесс выдачи американских виз в России практически заблокирован, сроки ожидания визовых собеседований достигают 10 месяцев. В таком положении находятся как обычные туристы, так и спортсмены.

В частности, в апреле посольство США в Москве отказало в организации собеседований сборной по вольной борьбе. Она должна была поехать на Кубок мира в Айова-Сити. В июне такой же отказ получили команды по конному и парусному спорту, несмотря на то что все документы подали за три-четыре месяца до турниров, добавила Захарова.

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