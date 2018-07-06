Австралиец перепутал цифру и перевел тысячи долларов незнакомцу

Австралиец допустил опечатку при оплате банковского счета и случайно перевел значительную денежную сумму неизвестному клиенту другого банка. Об этом сообщает 9 News.

Небольшая семейная компания Whole Landscapes получила заказ на очистку земельного участка перед застройкой. После выполнения работы она выставила заказчику счет. Тот обещал заплатить им около 25 тысяч австралийских долларов (1,2 миллиона рублей), однако деньги не пришли.

Как выяснилось, при оплате счета заказчик ошибся в одной из цифр шестизначного кода BSB — идентификатора отделений банков в Австралии. В результате деньги отправились в неправильный банк, где имелся счет с таким же номером, как у Whole Landscapes.

«Это была простая ошибка с моими толстыми пальцами», — сетует заказчик. Он обратился в свой банк, но там ему ответили, что уже ничем не могут ему помочь. В банке, куда ушли деньги, заявили, что не могут отменить перевод без согласия получателя, а он по какой-то причине не выходит на связь.

После того, как этой историей заинтересовались телевизионные новости, банк получателя смог вернуть часть пропавшей суммы —15 тысяч австралийских долларов (около 700 тысяч рублей).

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