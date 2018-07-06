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На модном показе устроили лазерное шоу и концерт рэпера

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Компания Boss, производитель одежды и аксессуаров для мужчин и женщин, представил новую коллекцию весна-лето 2019. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 6 июля.

Среди флагманских моделей на показе были вещи из анилиново-желтой ткани — купальники, топы, плащи. Другим контрастным тоном для коллекции, в основном выдержанном в белом, льдисто-голубом, синем и сером цветах, был выбран пламенно-красный. Коллекция была навеяна высокотехнологичной спортивной одеждой с соответствующими деталями: лямками, пряжками, карабинами.

Показ было срежессирован в стиле лазерного шоу, к нему также было приурочено выступление рэпера Уиз Халифа (Wiz Khalifa). Среди гостей показа была замечена известная модель Винни Харлоу.

Немецкий производитель элитных аксессуаров, одежды и обуви Hugo Boss основан в 1923 году. В разное время в одежду Hugo Boss одевались игроки «Пари Сен-Жермен», «Реала» и немецкой футбольной сборной. В феврале 2018 года модельер Джейсон Ву представил очередную капсульную женскую коллекцию для модного дома Boss — Boss Gallery Collection сезона осень-зима 2018-2019. Минималистичные одежда и аксессуары были навеяны работами современного американского художника и скульптора Роберта Морриса. Преобладающие цвета — черный, антрацитовый, серый и синий разных оттенков.

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