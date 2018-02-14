Работы американского художника превратили в одежду

Модельер Джейсон Ву представил очередную капсульную женскую коллекцию для модного дома Boss — Boss Gallery Collection сезона осень-зима 2018-2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 февраля.

Минималистичные одежда и аксессуары навеяны работами современного американского художника и скульптора Роберта Морриса. Преобладающие цвета — черный, антрацитовый, серый и синий разных оттенков.

Фото: Boss 1 /3

По традиции в коллекции много женственных шелковых платьев и объемного трикотажа из мохера и шерсти мериноса. Тренд на практичность вызвал появление в линии вещей в непривычной для бренда интерпретации: например, спортивная парка из легкой шерстяной ткани, которая используется для классических пальто.

Аксессуары коллекции выполнены из гладкой однотонной кожи и ворсовой кожи с анималистичным принтом. Джейсон Ву предлагает женщинам практичные сумки hobo и tote.

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Роберт Моррис (Robert Morris) — американский скульптор, концептуальный художник и писатель. Учился в университете Канзаса, Художественном институте Канзас-Сити и в колледже Рида. Теоретик стиля минимализм наряду с Дональдом Джаддом. Работал в жанре перформанса, лэнд-арта, Process Art и инсталляции.

В феврале 2018 года модный дом Boss представил первую капсульную коллекцию Black Edition, созданную совместно с парфюмерным подразделением дома. В коллекцию вошли основополагающие вещи мужского и женского гардероба, по 10 пронумерованных предметов для мужчин и женщин. Под номером 00 в коллекции представлен аромат Boss the Scient Parfum Edition. «Нам хотелось обыграть тему сочетания строгого дресс-кода и более расслабленных повседневных образов, а затем объединить ароматом, чтобы превратить в своего рода фундамент гардероба», — сказал бренд-директор Hugo Boss Инго Уилтс.

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