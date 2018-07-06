Утопивший солдата на танке российский офицер попросился в Сирию

Офицер подмосковной воинской части Олег Леонтьев, обвиняемый в гибели солдата-срочника, попросил в суде отправить его на службу в Сирию. Об этом сообщается на сайте фонда «Право матери», который представляет интересы родственников погибшего.

«Это позволит принести какую-то пользу для государства. Я уже участвовал в одном из таких мероприятий, но, единственное, это было на территории смежной страны, на которой нас как бы не было», — приводит организация слова военнослужащего.

Леонтьева обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в январе 2017 года он приказал неопытному и недостаточно обученному солдату Илье Горбунову перегнать танк со сломанными тормозами по обледеневшему колейному мосту. Машина упала в реку и утонула.

Следующее заседание по делу состоится 6 июля. На нем огласят приговор.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!